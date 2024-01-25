Собянин объявил о планах модернизации среднего профессионального образования
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приём на бюджетные места в столичных колледжах будет увеличен вполовину, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе посещения Московского технологического колледжа на ул. Автозаводская он указал, что это позволит заканчивающим девятый класс москвичам «получить свободные места, и, соответственно, рабочие специальности».
Также он отметил, что планируется кардинальное изменение программы обучения и материальной базы - в 2024 году планируется реконструкция или создание около 300 лабораторий и мастерских.
Кроме того, в ходе общения со студентами градоначальник подчеркнул, что с каждым годом растёт потребность в высоко квалифицированных рабочих.
«Промышленность развивается. В городе каждый год создаются десятки новых производств... Развивается торговля, общепит, различные сервисы... Я уверен, что вы точно будете востребованы предприятиями и организациями», – заключил Собянин.
Ранее заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова заявила, что в столице появился центр «Профессии будущего», в котором учащиеся могут попробовать себя в разных специальностях с помощью виртуальной реальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru