Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил о начале с 12 мая первого этапа ослабления введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. С этого числа могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В частности, возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других значимых объектов. Об этом градоначальник проинформировал на своём персональном сайте.
Собянин подчеркнул, что функционирование организаций и стройплощадок должно быть организовано согласно жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места имеют право возвратиться только те сотрудники, присутствие которых необходимо по технологическим условиям. Всем, кто может выполнять работу в онлайн-режиме, следует, как и прежде оставаться дома.
На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Строго воспрещается присутствие на рабочих местах граждан с повышенной температурой и признаками ОРВИ. При выходе на работу после перенесенного заболевания, сотрудник обязан предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.
В рабочих помещениях должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанциии, при необходимости – установлены перегородки для разделения рабочих мест. Кроме того, сотрудники обязаны применять средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
177 тыс.+11 231 / сут.
Умерли
1 625+88 / сут.
Выздоровели
23 803+2 476 / сут.
- ЦБ: Более 60 банков уже готовы принимать просроченные карты
- Собянин: Годовые оценки школьникам Москвы выставят до 15 мая
- Собянин ввёл масочный и перчаточный режим с 12 мая
- Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий
- Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru