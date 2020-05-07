Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил о начале с 12 мая первого этапа ослабления введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. С этого числа могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В частности, возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других значимых объектов. Об этом градоначальник проинформировал на своём персональном сайте.

Собянин подчеркнул, что функционирование организаций и стройплощадок должно быть организовано согласно жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места имеют право возвратиться только те сотрудники, присутствие которых необходимо по технологическим условиям. Всем, кто может выполнять работу в онлайн-режиме, следует, как и прежде оставаться дома.

На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Строго воспрещается присутствие на рабочих местах граждан с повышенной температурой и признаками ОРВИ. При выходе на работу после перенесенного заболевания, сотрудник обязан предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

В рабочих помещениях должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанциии, при необходимости – установлены перегородки для разделения рабочих мест. Кроме того, сотрудники обязаны применять средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц).

