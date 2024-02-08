Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы».

Соревноваться предстоит в трех номинациях: «Проект будущего» – для авторов инновационных идей, «Меняющие реальность» – для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок, «Лидеры инноваций» – для проектов, которые уже нашли покупателя.

Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой.

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Так, в 2023 году количество участников конкурса «Новатор Москвы» увеличилось до 2,5 тысяч, то есть более чем в два раза. Подводя итоги конкурса в прошлом году, градоначальник отметил, что авторами 15 заявок стали участники в возрасте от 14 до 18 лет - для активных подростков организаторы специально снизили возрастную планку.

Юным новаторам часто есть что предложить. И потому они вправе иметь равные со взрослыми возможности: доступ к образовательной программе, бесплатную экспертизу и поддержку сообщества единомышленников, добавил Собянин.

Конкурс «Новатор Москвы» проводится с 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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