Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил о старте приема заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы».

Соревноваться предстоит в трех номинациях: «Проект будущего» – для авторов инновационных идей, «Меняющие реальность» – для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок, «Лидеры инноваций» – для проектов, которые уже нашли покупателя.

Сбор заявок продлится до 1 мая. Принять участие можно индивидуально или командой.