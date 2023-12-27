Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов
Более 130 стартапов создали в этом году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в российской столице. Это в 2,7 раза превышает показатели 2022 года, проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В общей сложности участниками данной программы в уходящем году стали более 17 тысяч человек. Как уточнил градоначальник, для начинающих новаторов существуют три масштабных проекта.
«Лидеры цифровой трансформации» – конкурс для ИT-специалистов России и стран зарубежья; «Академия инноваторов» – программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа; «Новатор Москвы» – конкурс наиболее привлекательных инновационных разработок для города.
По словам Собянина, создатели некоторых стартапов приняли участие одновременно в нескольких проектах. Среди них значатся авторы платформы по поиску и бронированию креативных площадок «АртМосфера», приложения для отслеживания внутренней отделки квартиры Deep People.
Ещё одно важное новшество: в этом году возрастной порог для участников премии «Новатор Москвы» понижен до 14 лет. Благодаря этому, одним из претендентов на победу оказался 16-летний Даниил Макатров – автор идеи инновационной системы анализа показателей игроков в хоккей YouChip. С ним также поработали наставники в «Академии инноваторов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru