Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Более 130 стартапов создали в этом году участники городских программ развития молодежного технологического предпринимательства в российской столице. Это в 2,7 раза превышает показатели 2022 года, проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В общей сложности участниками данной программы в уходящем году стали более 17 тысяч человек. Как уточнил градоначальник, для начинающих новаторов существуют три масштабных проекта.

«Лидеры цифровой трансформации» – конкурс для ИT-специалистов России и стран зарубежья; «Академия инноваторов» – программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа; «Новатор Москвы» – конкурс наиболее привлекательных инновационных разработок для города.