Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства

В столице начался прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ежегодно лауреатами становятся 99 участников, один из которых получает Гран-при. Грантовый фонд конкурса – 3,74 млн рублей», – добавил он.

В конкурсе предусмотрено 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества. К участию приглашены ученики московских школ и колледжей искусств.

Первым этапом отбора, который пройдет с 25 февраля по 10 марта, станет просмотр видеозаписей. Второй этап будет включать очные прослушивания, его проведут с 20 марта по 10 апреля. Заключительная часть этапа отбора заявок, в котором предусмотрены открытые выступления и выставки на городских площадках, пройдут с 20 апреля по 25 мая.

