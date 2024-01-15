Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства
В столице начался прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Ежегодно лауреатами становятся 99 участников, один из которых получает Гран-при. Грантовый фонд конкурса – 3,74 млн рублей», – добавил он.
В конкурсе предусмотрено 33 номинации, охватывающие разные сферы творчества. К участию приглашены ученики московских школ и колледжей искусств.
Первым этапом отбора, который пройдет с 25 февраля по 10 марта, станет просмотр видеозаписей. Второй этап будет включать очные прослушивания, его проведут с 20 марта по 10 апреля. Заключительная часть этапа отбора заявок, в котором предусмотрены открытые выступления и выставки на городских площадках, пройдут с 20 апреля по 25 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru