Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале объявил о старте отборочного тура чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс».

Отмечается, что в мероприятии примут участие более 1,7 тысячи москвичей с особенностями здоровья. В этом году соревнования проходят в 60 сферах.

Градоначальник сообщил, что на «Абилимпиксе» участники могут продемонстрировать свои таланты, профессиональные навыки, а также найти работу. Среди экспертов много работодателей, и лучшие участники сразу получают предложения.

Самая маленькой участнице 14 лет, она мастер по ремонту обуви. Самому старшему участнику конкурса 77 лет, он продемонстрирует навыки приготовления пиццы. Победители регионального этапа будут представлять сборную Москвы на национальном первенстве, заявил Собянин.

