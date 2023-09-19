Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

Капитальный ремонт фасада и купола здания Театра сатиры на Триумфальной площади начался в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2024 году один из самых любимых горожанами театров, в котором служили такие прославленные актеры, как Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Ольга Аросева и другие, отметит свой 100-летний юбилей. Эту значимую дату он встретит обновленным», – говорится в сообщении на официальном сайте градоначальника.

Специалисты уже расчистили стены здания, обработали их антисептическими и противогрибковыми препаратами, загрунтовали и начали наносить декоративную штукатурку и устанавливать оконные блоки. Логотип театра на красном фоне оставят в верхней части фасада, однако теперь он станет значительно больше.

Как отметил Собянин, привычный облик фасада Театра сатиры сохранится, при этом конструкция станет современной и функциональной.

«Из новшеств – установим на фасад медиаэкран. На нем будут показывать сцены из спектаклей разных лет с участием любимых артистов», – поделился мэр.

Фасад здания будет выдержан в серых тонах, в нижней части его сделают навесным, с панелями из фибробетона, а в верхней части появится отделка декоративной штукатуркой. На дворовой части установят темную плитку и декоративную штукатурку.

Кроме того, специалисты обновят входную группу здания: поменяют остекление, установят большие двери, лайтбоксы с актуальной информацией, медиаэкран с бегущей строкой над козырьком. Купол театра сохранят, но заменят покрытие и поменяют его цвет на терракотовый. Планируется, что работы завершат в 2024 году.

Здание Театра сатиры построил в 1911 году архитектор Богдан Нилус для семьи цирковых артистов – братьев Никитиных. До середины 1920-х годов в здании размещался цирк, затем — мюзик-холл и Театр оперетты. В начале 1960-х годов театр перестроили: здесь появились артистические комнаты, репетиционный зал наверху, мраморные полы в вестибюле и надпись «Театр сатиры» с раскрашенными масками на фасаде.

