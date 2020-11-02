Минпромторг: Российским производителям масок нужна господдержка
Запрет о госзакупке медицинских масок за границей необходимо принять в кратчайшие сроки, поскольку некоторые российские предприятия остановили производство из-за низкого спроса и не смогут возобновить его без государственной поддержки. Об этом сообщается в пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления правительства РФ о запрете госзакупок масок из стран, не входящих в ЕАЭС.
В документе сказано, что из-за приостановки деятельности ряда российских компаний «на рынке образуется дефицит медицинских масок, который в последующем придется восполнять товарами из-за рубежа по завышенной цене».
В России медицинские маски производятся на 85 предприятиях, объём производства составляет около 21 млн масок в сутки. При этом среднесуточная потребность населения — 10,8 млн медицинских масок.
Минпромторг сообщает, что на складах производителей остаётся около 141 млн единиц продукции. Не менее шести предприятий были вынуждены прекратить работу из-за отсутствия спроса на маски.
В первой половине 2020 года в рамках госзакупок было куплено 370 млн медицинских масок (около 10% объёма российского рынка). Более 80% спроса удовлетворила продукция стран Юго-Восточной Азии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru