Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» попыткой захвата власти в стране
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» под предводительством главы подразделения Евгения Пригожина попыткой захвата власти в стране.
По его словам, эта операция была хорошо продумана и спланирована. Также политик не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях российской армии.
Медведев заверил, что Россия не допустит доведения ситуации до госперевота и мирового кризиса. Российские власти не дадут «свихнувшимся преступникам и их поклонникам захватить власть в стране», подчеркнул политик.
Он также отметил, что завладение ядерным арсеналом «бандитами» поставить весь мир на грань уничтожения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru