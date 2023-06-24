Медведев назвал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» попыткой захвата власти в стране

По его словам, эта операция была хорошо продумана и спланирована. Также политик не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях российской армии.

Медведев заверил, что Россия не допустит доведения ситуации до госперевота и мирового кризиса. Российские власти не дадут «свихнувшимся преступникам и их поклонникам захватить власть в стране», подчеркнул политик.

Он также отметил, что завладение ядерным арсеналом «бандитами» поставить весь мир на грань уничтожения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

