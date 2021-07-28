Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» платформу «Электронный дом»

В мире пока не существует систем управления домом аналогичных «Электронному дому». Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы - платформу «Электронный дом», - написал градоначальник.