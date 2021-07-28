Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» платформу «Электронный дом»
В мире пока не существует систем управления домом аналогичных «Электронному дому». Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.
«Если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы - платформу «Электронный дом», - написал градоначальник.
На сайте размещено видео встречи, где обсуждается платформа. На кадрах в частности председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева заявила, что в Москве ситуация с ЖКХ намного лучше, чем в регионах благодаря инновационным решениям.
Вместе с тем Собянин отметил, что собрать собственников на общее собрание практически невозможно. Чтобы этим не смогли воспользоваться недобросовестные управляющие компании, и создана система «Электронного дома». Благодаря программе собственники могут зайти в личный кабинет и принять участие в решение любого вопроса.
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