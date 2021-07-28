Собянин обсудил с кандидатами от «ЕР» платформу «Электронный дом»

В мире пока не существует систем управления домом аналогичных «Электронному дому». Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление? «Единая Россия» предлагает реальное решение этой проблемы - платформу «Электронный дом», - написал градоначальник.

Бочкарев: В Москве по программе реновации построено уже 130 домов

На сайте размещено видео встречи, где обсуждается платформа. На кадрах в частности председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева заявила, что в Москве ситуация с ЖКХ намного лучше, чем в регионах благодаря инновационным решениям.

Вместе с тем Собянин отметил, что собрать собственников на общее собрание практически невозможно. Чтобы этим не смогли воспользоваться недобросовестные управляющие компании, и создана система «Электронного дома». Благодаря программе собственники могут зайти в личный кабинет и принять участие в решение любого вопроса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Правительства Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры