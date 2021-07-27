Бочкарев: В Москве по программе реновации построено уже 130 домов

С момента старта программы реновации в Москве построены 130 жилых домов, более 100 из которых переданы под заселение, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К настоящему моменту по программе построено 130 новых домов площадью порядка 1,7 миллиона квадратных метров, из них 107 новостроек переданы под заселение», – сказал Бочкарев.

По его словам, сейчас продолжается строительство 165 домов, еще 141 новостройка находится на стадии проектирования. При этом демонтированы 56 старых домов.

Бочкарев также сообщил, что уже более 35 тысяч человек получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации.

«Всего же с момента старта программы организовано переселение 43,9 тысяч москвичей из 290 домов», – добавил заммэра.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ряд строящихся объектов в Кузьминках. В ходе осмотра новостройки по программе реновации он отметил, что переселяться должны 60 тысяч жителей, то есть практически весь район

«По сути дела, новый район придется построить не только с домами, но и с объектами соцкультбыта, и со всем благоустройством», – сказал в этой связи Собянин

Как отметила вице-президент Института градостроительного и системного проектирования Анна Курбатова, реновацию нужно рассматривать не как процесс сноса устаревших и строительства новых зданий.

«Самый эффективный взгляд на неё – как на возможность запуска процесса масштабных изменений качества городской среды на значительных по площади городских территориях», - считает Курбатова.

