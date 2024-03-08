Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
Месячник по уборке и благоустройству территории пройдёт в Москве с 1 по 30 апреля. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за указанный период планируется городские и внутридворовые территории, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, объекты энергоснабжения и территории организаций.
«Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля... В программе – очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», – написал градоначальник.
Ранее в Ульяновской области в рамках Всероссийской акции «Вода России» расчистили от мусора более 170 км береговых линий, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
- Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ
- Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов Йемена
- Макрон дополнил свое заявление об отправке военных на Украину
- В Челябинске из ТРК «Фиеста» эвакуировали 300 человек
- Венгрия получила заблокированные Евросоюзом 75 млн евро
- Первые «ласточки»: В России заговорили об амнистии для женщин-заключенных
- Telegram оштрафовали за неудаление ложных данных о потерях ВС РФ
- Собянин: Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом
- Девять лыжниц пострадали в Сочи в результате массового завала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru