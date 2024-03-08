Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Пять человек в секторе Газа погибли из-за падения на них с воздуха гуманитарной помощи

В Италии в Международный женский день проходят манифестации профсоюзов

Путин на всемирном фестивале молодежи призвал участников из 180 стран мира строить будущее вместе

Готовое питание в РФ выбирают молодые люди до 35 лет

В концертном зале «Зарядье» впервые прозвучит опера Александра Чайковского «Милосердие»