Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдёт в Москве с 1 по 30 апреля. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Более семи тысяч москвичей приняли участие в ежегодном проекте «Время добра»

По его словам, за указанный период планируется городские и внутридворовые территории, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру, инженерные сооружения, памятники, объекты энергоснабжения и территории организаций.

«Традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля... В программе – очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», – написал градоначальник.

Ранее в Ульяновской области в рамках Всероссийской акции «Вода России» расчистили от мусора более 170 км береговых линий, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ТЕГИ:БлагоустройствоСергей СобянинМоскваСубботник

Горячие новости

Все новости

партнеры