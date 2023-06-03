Собянин: Более семи тысяч москвичей приняли участие в ежегодном проекте «Время добра»
Проект «Время добра» объединил больше 7 тысяч москвичей - в мае прошло более 100 мероприятий, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, москвичи занимались сборов вторсырья на переработку, доставляли еду пенсионерам, учились оказывать первую помощь и работали на субботниках.
В рамках проекта московские волонтеры убрали берег реки Алешинка в районе Ново-Переделкино. Также навели порядок на поляне в Главном ботаническом саду имени Цицина. Для пожилых людей из пансионатов волонтеры нарисовали картины. На эковстрече москвичи сделали 20 скворечников, связали 30 пледов для недоношенных детей и подписали более 500 открыток для ветеранов ВОВ.
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