Собянин: Более семи тысяч москвичей приняли участие в ежегодном проекте «Время добра»

Проект «Время добра» объединил больше 7 тысяч москвичей - в мае прошло более 100 мероприятий, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.





По словам мэра столицы Сергея Собянина, москвичи занимались сборов вторсырья на переработку, доставляли еду пенсионерам, учились оказывать первую помощь и работали на субботниках.



В рамках проекта московские волонтеры убрали берег реки Алешинка в районе Ново-Переделкино. Также навели порядок на поляне в Главном ботаническом саду имени Цицина. Для пожилых людей из пансионатов волонтеры нарисовали картины. На эковстрече москвичи сделали 20 скворечников, связали 30 пледов для недоношенных детей и подписали более 500 открыток для ветеранов ВОВ.

