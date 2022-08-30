Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете, в ходе которого обозначил основные задачи, стоящие перед московским образованием в наступающем 2022/2023 учебном году, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, это улучшение качества и результатов подготовки к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), развитие предпрофессионального образования и расширение углублённого изучения предметов.
Также он отметил необходимость улучшения внеклассной работы со школьниками, внедрение и развитие различных диагностик для выявления пробелов, успешная социализация подрастающего поколения в современном обществе, воспитание чувств патриотизма и любви к родному городу и стране.
Кроме того, он заявил, что в столице продолжится цифровая трансформация образования – это дальнейшее развитие МЭШ и плановая замена ноутбуков учителей на новые современные модели.
Ранее Собянин заявил, что в Москве к 1 сентября в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ, сообщает RT.
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