Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете, в ходе которого обозначил основные задачи, стоящие перед московским образованием в наступающем 2022/2023 учебном году, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собянин: В Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тысяч первоклассников

По его словам, это улучшение качества и результатов подготовки к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), развитие предпрофессионального образования и расширение углублённого изучения предметов.

Также он отметил необходимость улучшения внеклассной работы со школьниками, внедрение и развитие различных диагностик для выявления пробелов, успешная социализация подрастающего поколения в современном обществе, воспитание чувств патриотизма и любви к родному городу и стране.

Кроме того, он заявил, что в столице продолжится цифровая трансформация образования – это дальнейшее развитие МЭШ и плановая замена ноутбуков учителей на новые современные модели.

Ранее Собянин заявил, что в Москве к 1 сентября в эксплуатацию планируют ввести 20 новых школ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеШколыМоскваСергей Собянин
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