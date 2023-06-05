Собянин: Обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Он отметил, что павильон был создан в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. По словам Собянина, экспозиция вызвала большой интерес, из-за чего было решено провести реконструкцию и посвятить выставку ключевым транспортным проектам столицы.

Мэр подчеркнул, что в павильоне будет особенно интересно семьям с детьми: ребята могут играть, получать полезную информацию о различных видах транспорта Москвы, а также определиться с будущей профессией. В частности, на VR-аттракционе «Кабина машиниста» можно управлять поездом на БКЛ метро, а в «Игротеке» - крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным улицам Москвы.

Таким образом, реконструкция павильона велась с мая прошлого года по май 2023 года. В результате в здании площадью 590 «квадратов» обустроили восемь тематических секций.

