Собянин: Обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала
Павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала, в нем москвичи и гости столицы смогут, в частности, управлять виртуальным поездом Большой кольцевой линии метро. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что павильон был создан в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. По словам Собянина, экспозиция вызвала большой интерес, из-за чего было решено провести реконструкцию и посвятить выставку ключевым транспортным проектам столицы.
Мэр подчеркнул, что в павильоне будет особенно интересно семьям с детьми: ребята могут играть, получать полезную информацию о различных видах транспорта Москвы, а также определиться с будущей профессией. В частности, на VR-аттракционе «Кабина машиниста» можно управлять поездом на БКЛ метро, а в «Игротеке» - крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным улицам Москвы.
Таким образом, реконструкция павильона велась с мая прошлого года по май 2023 года. В результате в здании площадью 590 «квадратов» обустроили восемь тематических секций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru