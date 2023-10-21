Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек
С начала года Северный и Южный речные вокзалы посетили 2,5 млн человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Столичный градоначальник сообщил, что московские речные вокзалы могут стать отправной точкой для круизов в 30 крупных городов и туристических центров России. Столичные гавани стали местом отдыха - здесь уже прошло 500 мероприятий.
Сергей Собянин напомнил, что на Северном речном вокзале состоялись масштабные городские мероприятия: День Московского транспорта, ретроралли «Московская осень» и Мотодень. А Южный речной вокзал стал местом проведения спортивных тренировок и музыкальных фестивалей, кинопоказов и мастер-классов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru