Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек

Столичный градоначальник сообщил, что московские речные вокзалы могут стать отправной точкой для круизов в 30 крупных городов и туристических центров России. Столичные гавани стали местом отдыха - здесь уже прошло 500 мероприятий.

Сергей Собянин напомнил, что на Северном речном вокзале состоялись масштабные городские мероприятия: День Московского транспорта, ретроралли «Московская осень» и Мотодень. А Южный речной вокзал стал местом проведения спортивных тренировок и музыкальных фестивалей, кинопоказов и мастер-классов.

