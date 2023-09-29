Ракова: В Москве более 6 тысяч пар поженились летом на выездных площадках

Летний сезон традиционно был богат на свадебные церемонии в столице. В этом году особой популярностью пользовались выездные площадки, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего за летний период было создано 33 тысячи новых семей, а более 6 тысяч пар заключили брак на выездных локациях. Самым насыщенным месяцев в этом смысле стал август. А самой популярной выездной локацией стала башня «Око».

Около половины молодоженов летом выбрали заключить брак во дворцах бракосочетания. Чаще всего молодые семьи выбирали для торжества Дворец бракосочетания №1.