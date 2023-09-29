Ракова: В Москве более 6 тысяч пар поженились летом на выездных площадках
Летний сезон традиционно был богат на свадебные церемонии в столице. В этом году особой популярностью пользовались выездные площадки, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, всего за летний период было создано 33 тысячи новых семей, а более 6 тысяч пар заключили брак на выездных локациях. Самым насыщенным месяцев в этом смысле стал август. А самой популярной выездной локацией стала башня «Око».
Около половины молодоженов летом выбрали заключить брак во дворцах бракосочетания. Чаще всего молодые семьи выбирали для торжества Дворец бракосочетания №1.
В этом году с мая по сентябрь зарегистрировать брак в Москве можно было в здании отреставрированного Северного речного вокзала. Количество браков, заключенных на этой площадке, выросло на 20%. Так, в этот раз свадебный сезон был богат на красивые даты – торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09. Также у влюбленных была возможность заключить брак 23 числа каждого летнего месяца. Росписи на Северном речном вокзале проходят в здании обновленного речного вокзала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что летом многие выбирают 8 июля для того, чтобы зарегистрировать союз. Как отметил мэр, в 2023 году был запущен пятый сезон проекта «Новые адреса счастья», который дает возможность провести выездную регистрацию брака в более 30 локациях по всей Москве.
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