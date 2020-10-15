Собянин: Объем онкопомощи в Москве возрос даже в условиях пандемии

Объемы помощи онкологическим больным в российской столице выросли, несмотря на проблемы, вызванные коронавирусной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Центр патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики городской клинической онкологической больницы №1 на Загородном шоссе.

Градоначальник утверждает, что столичное здравоохранение не урезало объемы плановой помощи на протяжении всего периода пандемии. Что касается онкологии, то объёмы помощи в этой области даже увеличилась. По словам Собянина, речь, в частности, идёт о химической и лучевой терапии.

Мэр пояснил, что достижение такого результата стало возможным, благодаря созданию за последнее время шести онкологических центров с лабораториями для исследования опухолевых тканей и подбора целевой терапии. Все они функционируют в рамках единого стандарта.

Согласно данным мэрии, за 8 месяцев текущего года в рамках специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» было проведено 222 тысячи госпитализаций. Эта цифра на 42% превышает показатель прошлого года за тот же период. Число курсов лучевой терапии выросло с 5,3 тысяч до 6,4 тысяч (увеличение на 21%), химиотерапии - с 109 тысяч до 164 тысяч (+51%).

Городские власти в течение двух лет организовали масштабное переоборудование онкологических центров. Приобретено свыше 300 единиц медицинских изделий, современное оборудование. Всё это позволило, в частности, сократить сроки проведения патоморфологических исследований.

