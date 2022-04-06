Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 млрд руб

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому общий объем грантов на создание сетей быстрого питания будет увеличен до 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства.

Отмечается, что был выделен второй транш в размере 500 миллионов рублей предпринимателям на создание или расширение сетей быстрого питания.

При этом уточняется, что условием получения гранта является открытие новых точек в сфере фастфуда, в сегменте доступных цен, а также прием на работу новых сотрудников.