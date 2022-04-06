Собянин: Объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 млрд руб
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому общий объем грантов на создание сетей быстрого питания будет увеличен до 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства.
Отмечается, что был выделен второй транш в размере 500 миллионов рублей предпринимателям на создание или расширение сетей быстрого питания.
При этом уточняется, что условием получения гранта является открытие новых точек в сфере фастфуда, в сегменте доступных цен, а также прием на работу новых сотрудников.
Сообщается, что максимальная сумма поддержки составляет 5 миллионов рублей для одной точки, 17 компаний уже подали соответствующие заявки.
Ранее генеральный директор сети быстрого питания «Заверните» Андрей Щетинин заявил, что компания планирует в течение трех месяцев открыть в столице от трех до пяти точек.
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