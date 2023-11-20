Собянин: Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

В ходе посещения филиала №3 детской городской поликлиники №32 на ул. Ольховская он отметил, что на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар построят.

«Мы строим современный корпус детской клиники Святого Владимира и сегодня приняли решение о строительстве на западе Москвы крупнейшего в стране современного корпуса больницы», – отметил градоначальник.

По его словам, новый стационар будет многопрофильной клиникой, оснащённой «самыми последними технологиями», что октроет «новые возможности для оказания качественной медицинской помощи подрастающим москвичам».

По данным пресс-службы, многопрофильный комплекс планируется построить в районе Филевский Парк по ул. Алябьева, д. 7/33. В медучреждении будут созданы возможности для применения самого широкого спектра диагностических и лечебных технологий.

Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, сообщает RT.

