Собянин: Новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до 2025 года в столице будет завершена реконструкция всех старых детских поликлиник, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе посещения филиала №3 детской городской поликлиники №32 на ул. Ольховская он отметил, что на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар построят.
«Мы строим современный корпус детской клиники Святого Владимира и сегодня приняли решение о строительстве на западе Москвы крупнейшего в стране современного корпуса больницы», – отметил градоначальник.
По его словам, новый стационар будет многопрофильной клиникой, оснащённой «самыми последними технологиями», что октроет «новые возможности для оказания качественной медицинской помощи подрастающим москвичам».
По данным пресс-службы, многопрофильный комплекс планируется построить в районе Филевский Парк по ул. Алябьева, д. 7/33. В медучреждении будут созданы возможности для применения самого широкого спектра диагностических и лечебных технологий.
Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru