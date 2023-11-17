Собянин: 68 молочных кухонь в Москве уже работают по новому стандарту

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с начала 2023 года в столице были отремонтированы 45 помещений молочно-раздаточных пунктов.

Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

По его словам, объекты приводят в порядок «по аналогии с программой обновления поликлиник».

«Делаем единую систему навигации и используем современные решения для организации пространств», – написал градоначальник.

Он отметил, что по новому стандарту работает уже 68 пунктов, и добавил, что беременные женщины, кормящие мамы и дети могут оформить направление на молочные кухни в электронном виде.

Ранее в Москве представили обновлённый рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей маленьких пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.flickr.com/
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