Собянин: 68 молочных кухонь в Москве уже работают по новому стандарту
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с начала 2023 года в столице были отремонтированы 45 помещений молочно-раздаточных пунктов.
По его словам, объекты приводят в порядок «по аналогии с программой обновления поликлиник».
«Делаем единую систему навигации и используем современные решения для организации пространств», – написал градоначальник.
Он отметил, что по новому стандарту работает уже 68 пунктов, и добавил, что беременные женщины, кормящие мамы и дети могут оформить направление на молочные кухни в электронном виде.
Ранее в Москве представили обновлённый рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей маленьких пациентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru