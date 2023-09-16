Собянин: Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%
Новая трасса-дублер Боровского шоссе в ТиНАОС готова на 98%, сообщил.мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Основные работы закончены на 98%, сейчас благоустраиваем территории вокруг», – сообщил столичный градоначальник.
После того, как высадят деревья и обустроят газоны, планируется подключить наружное освещение, светофоры, автоматические системы6 нанесут дорожную разметку.
Трасса-дублер протяженностью 1,6 км соединяет новый участок «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» и автодорогу «Московский – дер. Рассказовка».
По словам Сергея Собянина, благодаря новой трассе улучшится транспортная доступность станции «Новопеределкино» Солнцевской линии метро, снизится нагрузка на Боровское шоссе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru