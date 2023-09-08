Проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса обойдётся в 2,8 тысячи рублей

Замглавы «Автодора» по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Константин Макиев заявил, что стоимость проезда по участку трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса для водителей легковых автомобилей составит порядка 2,8 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

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По его словам, данная сумма указана без учёта скидки по транспондеру T-pass, которая равна 15%.

«Для грузовых автомобилей это где-то на уровне шести тысяч рублей», - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что общая протяжённость вводимых участков трассы М-12 «Восток» превышает 308 км, и с учётом уже открытых участков дорога от Арзамаса до столицы РФ сократится в два раза - до трёх с половиной часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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