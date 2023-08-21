Собянин: Несколько социальных объектов появятся на западе Москвы

Так, в Кунцево возведут школу на 825 мест с ИТ-полигоном, лабораторно-исследовательским комплексом инженерно-физического направления и изучения естествознания, гимнастическим и двумя спортивными залами. Кроме того, проектом предусмотрены помещения для музыкального и художественного образования. Готовность объекта составляет 65%. В этом же районе появится и детский сад с бассейном на 13 групп.

Также в районе Проспект Вернадского построят травматолого-ортопедический корпус ГКБ №31. Сейчас на объекте выполняются фасадные и внутренние работы и осуществляется монтаж инженерных сетей.

Детский сад на 350 юных москвичей и школа на 1200 учеников появятся в Солнцево. В школе разместятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, многофункциональный библиотечный центр, шахматный кружок, помещение для живописи, зал для занятий хореографией и два спортзала.

Кроме того, город построит детский сад на 300 воспитанников в районе Филевский Парк, добавил Собянин.

