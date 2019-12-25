Собянин не исключил увеличения локальных зон платных парковок
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможности расширения зон платных парковок, но только в локальном варианте. Об этом он сообщил в интервью каналу НТВ.
Как сказал Собянин телеканалу, внедрение локальных зон платных парковок возможно при открытии пересадочных узлов и новых станций метро. При этом он отметил, что они будут платными только для тех, кто не проживает в этом районе во избежание транспортного коллапса.
По словам мэра, к настоящему времени парковочная система в городе состоялась на 90%.
Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что россияне отдают 25% своего дохода на содержание автомобиля. Также собеседник НСН провел параллель по стоимости эксплуатации личного автомобиля между Россией, Испанией и США.
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