Собянин назвал условия для очередного снятия ограничений из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что некоторые ограничения, введённые в столице из-за коронавируса, могут отменить через один-два месяца.

Градоначальник отметил, что снятие ограничений станет возможным в случае сохранения тренда на снижение заболеваемости.

«Количество заболевших ещё достаточно приличное - около 500-600 человек в день, но тем не менее, ещё недавно их было 1,7 тысячи. Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», - добавил Собянин.

Ранее московские власти отменили ограничения на работу баров в ночное время, сообщают «Невские новости». Кроме того, с 27 января в столице перевод 30% сотрудников не является обязательным.