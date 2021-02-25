Собянин назвал условия для очередного снятия ограничений из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что некоторые ограничения, введённые в столице из-за коронавируса, могут отменить через один-два месяца.
Градоначальник отметил, что снятие ограничений станет возможным в случае сохранения тренда на снижение заболеваемости.
«Количество заболевших ещё достаточно приличное - около 500-600 человек в день, но тем не менее, ещё недавно их было 1,7 тысячи. Надеюсь, что в ближайший месяц-два, если будет такой тренд, мы снимем эти ограничения», - добавил Собянин.
Ранее московские власти отменили ограничения на работу баров в ночное время, сообщают «Невские новости». Кроме того, с 27 января в столице перевод 30% сотрудников не является обязательным.
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