Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

В ходе осмотра объекта он отметил, что здесь появятся пешеходная, велосипедная и роллерная дорожки, а также специальная дорожка для бега, всё будет сделано «качественно и надолго».

Также градоначальник рассказал, что Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр, расположенная вдоль ул. Косыгина, будет «пешеходным променадом, посвященным героям спорта» и новым парадным входом на Воробьевы горы.

«Мы не вели здесь никаких особых работ, потому что здесь была большая стройка... Стройка завершена, и мы делаем Аллею славы», – заключил он.

Ранее Собянин заявил, что город получил контрольные пакеты Московского ипподрома и уже в этом году начнётся серьёзная реконструкция объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

