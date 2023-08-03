Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы по благоустройству Воробьевской набережной будут завершены к осени 2023 года, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра объекта он отметил, что здесь появятся пешеходная, велосипедная и роллерная дорожки, а также специальная дорожка для бега, всё будет сделано «качественно и надолго».
Также градоначальник рассказал, что Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр, расположенная вдоль ул. Косыгина, будет «пешеходным променадом, посвященным героям спорта» и новым парадным входом на Воробьевы горы.
«Мы не вели здесь никаких особых работ, потому что здесь была большая стройка... Стройка завершена, и мы делаем Аллею славы», – заключил он.
Ранее Собянин заявил, что город получил контрольные пакеты Московского ипподрома и уже в этом году начнётся серьёзная реконструкция объекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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