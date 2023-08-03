Собянин: Благоустройство скверов на севере Москвы завершится к осени

Благоустройство скверов на севере Москвы будет завершено к осени. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что ежегодно проводится комплексное благоустройство на тысячах объектов, в том числе в крупных парках и маленьких скверах.

«В этом году приведем в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево. <...> Благоустройство всех скверов завершим к осени», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

В сквере на ул. Базовская в Западном Дегунино появятся три детские площадки, несколько спортивных зон, также здесь отремонтируют площадку для баскетбола и обновят прогулочные маршруты. Кроме того, в сквере у храма Знамения Иконы Божией Матери в Ховрино обустроят по четыре детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

Планируется благоустройство сквера на ул. 800-летия Москвы в Восточном Дегунино: здесь установят спортивную площадку, создадут зону тихого отдыха и несколько игровых комплексов. Еще три сквера обновят в границах районов Войковский и Коптево: Старопетровский сквер, по ул. Клары Цеткин и ул. Коптевская. На этих пространствах создадут несколько пешеходных маршрутов, новые детские и спортивные площадки.

