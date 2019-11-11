Собянин назвал сроки полного обновления парка трамваев в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин и президент акционерного общества «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев заключили соглашение о строительстве в Москве транспортного технопарка. Этот современный инженерный центр будет заниматься выпуском и обслуживанием вагонов для трамваев, а также вести инновационные разработки в сфере пассажирского электротранспорта.

Как отметил градоначальник, история трамваев напоминает сказку о Золушке. Данный вид транспорта почти похоронили, заявив, что это прошлый век. Однако в один прекрасный момент были произведены новые трамваи, которые стали хорошей перспективой развития для Москвы.

Новое производство в мегаполисе появится на базе Краснопресненского трамвайного депо, сообщает АГН «Москва». Проект позволит создать до 300 новых рабочих мест. Церемония подписания договора состоялась в ДЕПО имени Баумана на Сельскохозяйственной улице, куда недавно поступил 300-й трамвай марки «Витязь-Москва». Он приобретён в рамках программы обновления трамвайного парка столицы.

Как уточнил Сергей Собянина, эта программа уже реализована на 70%. Полностью трамвайный парк будет обновлен за 3 – 4 года. Каждый день трамваями в Москве пользуются около 660 тысяч человек. В прошлом году этот вид общественного транспорта перевёз 219 миллионов человек.

