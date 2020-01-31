Собянин назвал сроки открытия новой поликлиники на севере столицы

В Москве не позднее, чем через три месяца откроется новая детско-взрослая поликлиника на Ленинградском проспекте. О таких сроках сдачи объекта в эксплуатацию для приёма посетителей рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра здания.

Градоначальник отметил, что район Беговой, где появилась поликлиника, нуждается в объектах такого назначения, поскольку там возводятся новые жилые кварталы. Медучреждение разместилось в шестиэтажном строении. За смену поликлиника сможет принимать до 750 пациентов.

Причём эту цифру в дальнейшем можно будет увеличить до 1 тысячи посещений. Это в полтора раза больше по сравнению с показателем старых поликлиник. В детском блоке запланировано открытие дневного стационара на 16 коек, кабинетов функциональной диагностики и физиотерапевтического отделения с двумя залами ЛФК. Туда же переведут из старого здания аллергологический центр.

С 2011 года в Москве построено более 80 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения, в том числе, 25 городских поликлиник.

Во взрослом блоке, среди прочего, будут работать отделение профилактики, кабинеты врачей-специалистов, терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек, хирургический блок и отделение реабилитации.

При переезде в новое здание уже существующие трудовые коллективы медиков будут полностью сохранены.

