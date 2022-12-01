Собянин назвал срок завершения строительства нового корпуса ДГКБ св. Владимира
Строительство нового многопрофильного комплекса на территории детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира на востоке Москвы закончат в конце в 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства комплекса.
Он отметил, что строящейся комплекс будет оснащен самыми современными технологиями, а работать в нем будет больше тысячи человек медицинского персонала. В свою очередь главный врач детской городской клинической больницы святого Владимира Сергей Заварохин подчеркнул, что новый комплекс будет соответствовать требованиям современной медицины.
Как сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы, возведение нового многопрофильного комплекса на территории ДГКБ святого Владимира является одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения, реализуемых в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Так, внутренняя планировка комплекса будет выполнена с учетом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы.
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