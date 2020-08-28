Собянин назвал срок окончательной победы над COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 полностью разрешится к началу следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выступая на городском педагогическом совете в пятницу, 28 августа, градоначальник что короновирус будет окончательно побеждён «в течение буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум», передаёт РИА Новости.

Собянин напомнил о работе над эффективной вакциной и развитии медицинских технологий. Уже появилась первая российская вакцина, на подходе её аналоги, сказал мэр.

На этой неделе Собянин объявил, что в пострегистрационных исследованиях вакцины против COVID-19 смогут поучаствовать 40 тысяч москвичей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме