Собянин назвал срок окончательной победы над COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 полностью разрешится к началу следующего года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выступая на городском педагогическом совете в пятницу, 28 августа, градоначальник что короновирус будет окончательно побеждён «в течение буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум», передаёт РИА Новости.
Собянин напомнил о работе над эффективной вакциной и развитии медицинских технологий. Уже появилась первая российская вакцина, на подходе её аналоги, сказал мэр.
На этой неделе Собянин объявил, что в пострегистрационных исследованиях вакцины против COVID-19 смогут поучаствовать 40 тысяч москвичей, сообщает RT.
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