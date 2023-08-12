Собянин назвал скверы, которые благоустроят в Тушине в этом году

Мэр города обратил внимание на ремонт дорожек, установку новых фонарей, обустройство детских, игровых и спортивных площадок.

В музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» можно отдохнуть в яблоневом саду, провести время в музее истории военно-морского флота с подводной лодкой, с благоустроенной набережной полюбоваться видом отреставрированного Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища.

По словам Собянина, благоустройство затронуло также дубовую рощу «Маяк», пешеходную зону вдоль улицы Туристская до улицы Яна Райниса, бульвары Яна Райниса и Химкинский, а также на улице Туристская.

Также Собянин упомянул о благоустройстве школьных территорий, как, например, в учебном заведении №2097 на Светлогорском проезде.

«Приводим в порядок школьные территории, создавая современные и качественные площадки для спорта и активного отдыха. Новыми возможностями пользуются как учащиеся, так и жители соседних домов», – подчеркнул мэр.

В Кленовом сквере на улице Лодочной появилась площадка для выгула собак. Объект возвели в рамках проекта «Питомцы в Москве».

Бюст Герою Советского Союза генерал-майору И.В. Панфилову установили на территории мемориального комплекса в честь воинов 316-й стрелковой дивизии. Идет восстановление части Тушинского природного парка – памятника природы «Сходненский ковш».

