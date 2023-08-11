Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро «Парк Победы»

Обновление территории и создание инфраструктуры для удобной пересадки между метро и наземным транспортом ведется около станции метрополитена «Парк Победы», планируется, что технологическую часть работ завершат в сентябре. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу», – написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.

На площадке для электробусов уже завершено переустройство теплосети, а также благоустройство территории. Продолжается реконструкция начала улицы Барклая. Кроме того, на пересечении улиц Неверовского и Генерала Ермолова идет обустройство съездов и обновление инженерных коммуникаций и электросетей. Также здесь устанавливают светофоры и освещение.

