Детская поликлиника с травмпунктом в Бирюлево Восточном готова на 70%

Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Готовность объекта составляет 70 процентов.

«В здании идут отделочные работы и монтаж инженерных систем», - сказал Загрутдинов.

Поликлиника будет оснащена 700 единицами современного оборудования. Первый этаж займет травмпункт, на втором и третьем этажах будут открыты педиатрического отделение, кабинеты врачей, а также лучевой и функциональной диагностики. На четвертом этаже расположат клинико-диагностические лаборатории и реабилитационное отделение.

Прием детей с инфекционными заболеваниями будет организован через приемно-смотровой бокс. Он же оборудован для приема детей на инвалидных колясках.

Застройщик АНО «РСИ» применил в фасадной отделке здания стеклофибробетон. Вход в поликлинику – козырек и стены – окрасят в салатовый цвет, который придаст яркий акцент будущей поликлиники.

