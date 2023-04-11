Детская поликлиника с травмпунктом в Бирюлево Восточном готова на 70%
Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Готовность объекта составляет 70 процентов.
«В здании идут отделочные работы и монтаж инженерных систем», - сказал Загрутдинов.
Поликлиника будет оснащена 700 единицами современного оборудования. Первый этаж займет травмпункт, на втором и третьем этажах будут открыты педиатрического отделение, кабинеты врачей, а также лучевой и функциональной диагностики. На четвертом этаже расположат клинико-диагностические лаборатории и реабилитационное отделение.
Прием детей с инфекционными заболеваниями будет организован через приемно-смотровой бокс. Он же оборудован для приема детей на инвалидных колясках.
Застройщик АНО «РСИ» применил в фасадной отделке здания стеклофибробетон. Вход в поликлинику – козырек и стены – окрасят в салатовый цвет, который придаст яркий акцент будущей поликлиники.
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