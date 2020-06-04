Собянин назвал дату снятия большей части ограничений в Москве

«Я считаю, что такой график можно составить на июнь месяц, то есть до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».



Градоначальник отметил, что текущая эпидемилогическая обстановка в столице говорит о том, Москва сможет выдержать этот график.



В то же время Собянин отметил, что открытие спортивных объектов, в том числе фитнес-залов, для горожан пока преждевременно. По его словам, вопрос восстановления их работы будет решаться, исходя из эпидемиологической ситуации и количества вновь выявляемых больных.



По состоянию на 4 июня в Москве зафиксировано 189 тысяч заражений коронавирусом, почти 95 тысяч человек вылечились, 2749 заболевших скончались.

