Собянин: Навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой

Новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта, включая речной, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

За последние годы сеть метро выросла в полтора раза. Для облегчения восприятия власти отказались от кружков на схемах метрополитена для обозначения всех станций метро, а цвета новых линий выбирают сами москвичи – путем голосований в «Активном гражданине». А в поездах традиционные печатные схемы теперь все чаще дополняют сенсорные схемы.

Сергей Собянин уточнил, что обновили и традиционные световые указатели метро. Указателей стало больше.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил мэр Сергей Собянин.

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Он также пообещал, что до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

На данном этапе в столице завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК).

Так, москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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