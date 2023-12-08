Собянин: Навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой

Новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта, включая речной, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

За последние годы сеть метро выросла в полтора раза. Для облегчения восприятия власти отказались от кружков на схемах метрополитена для обозначения всех станций метро, а цвета новых линий выбирают сами москвичи – путем голосований в «Активном гражданине». А в поездах традиционные печатные схемы теперь все чаще дополняют сенсорные схемы.

Сергей Собянин уточнил, что обновили и традиционные световые указатели метро. Указателей стало больше.

На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил мэр Сергей Собянин.