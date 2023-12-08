Собянин: Навигация московского транспорта стала полноценной экосистемой
Новая навигация в столичном метро охватывает все виды городского транспорта, включая речной, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
За последние годы сеть метро выросла в полтора раза. Для облегчения восприятия власти отказались от кружков на схемах метрополитена для обозначения всех станций метро, а цвета новых линий выбирают сами москвичи – путем голосований в «Активном гражданине». А в поездах традиционные печатные схемы теперь все чаще дополняют сенсорные схемы.
Сергей Собянин уточнил, что обновили и традиционные световые указатели метро. Указателей стало больше.
На Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года, сообщил мэр Сергей Собянин.
Он также пообещал, что до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.
На данном этапе в столице завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом (МЦК).
Так, москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.
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