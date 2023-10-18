Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута

Он напомнил, что в конце сентября экологичный транспорт начал работать ещё на четырёх автобусных маршрутах в трёх городских округах. Это маршруты «т74» (МЦД «Курьяново» – метро «Кузьминки»), «762» (МЦД «Курьяново» – метро «Братиславская») в ЮВАО и «875» (город Троицк (микрорайон В) – МЦД Крекшино») в ТиНАО, а также «555» для студентов МФТИ от станции метро «Физтех» в СВАО.

Градоначальник назвал электробусы транспортом, который идеально подходит для динамичного мегаполиса, такого, как Москва, и поэтому количество обслуживаемых ими маршрутов «будет только расти».

«Уже в следующем году доля электробусов в парке «Мосгортранс» составит около 30% – весной мы заключили контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО «КамАЗ» и «Группы ГАЗ», – заключил мэр.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта, передаёт ОТР.

