Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте заявил, что число электробусных маршрутов в столице достигло 100 за пять лет.
Он напомнил, что в конце сентября экологичный транспорт начал работать ещё на четырёх автобусных маршрутах в трёх городских округах. Это маршруты «т74» (МЦД «Курьяново» – метро «Кузьминки»), «762» (МЦД «Курьяново» – метро «Братиславская») в ЮВАО и «875» (город Троицк (микрорайон В) – МЦД Крекшино») в ТиНАО, а также «555» для студентов МФТИ от станции метро «Физтех» в СВАО.
Градоначальник назвал электробусы транспортом, который идеально подходит для динамичного мегаполиса, такого, как Москва, и поэтому количество обслуживаемых ими маршрутов «будет только расти».
«Уже в следующем году доля электробусов в парке «Мосгортранс» составит около 30% – весной мы заключили контракты жизненного цикла еще на 1 200 машин от ПАО «КамАЗ» и «Группы ГАЗ», – заключил мэр.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта, передаёт ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru