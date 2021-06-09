Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм в ресторанах и кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм. Об этом он сообщил в ходе вручения благодарностей группе работников предприятий ресторанной отрасли столицы.
По его словам, ситуация продолжает оставаться сложной, есть новые случаи заболевания, расширяется количество больничных коек.
«В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом. Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города», - отметил Собянин.
Кроме того, глава города напомнил, что нужно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя в дальнейшем.
«Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида», - добавил он.
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