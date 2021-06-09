Собянин напомнил о важности соблюдения санитарных норм в ресторанах и кафе

«В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, которые будут задействованы в борьбе с ковидом. Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить. Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города», - отметил Собянин.

Кроме того, глава города напомнил, что нужно вакцинироваться от коронавируса, чтобы защитить себя в дальнейшем.

«Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию. Это хорошая защита от ковида», - добавил он.

