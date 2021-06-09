Дополнительные больницы для пациентов с COVID-19 откроют в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с короновирусом в городе «продолжает оставаться сложной», сообщает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие дни в столице будут открыты ещё несколько больниц для больных с COVID-19.

«Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы», - отметил Собянин.

Ранее глава столицы заявил, что несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса московские власти не планируют вводить локдаун, сообщает RT.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусБольницыМоскваСергей Собянин
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