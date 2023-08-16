Собянин наградил победителей городского конкурса «Московские мастера»

В сообщении говорится, что в 2023 году конкурс проводился по 40 профессиям. Участие в нём приняли около 20 тысяч человек, представляющих свыше 1,4 тысяч компаний и организаций столицы. Победителями и призерами стали 123 специалиста, которые получат также денежные гранты от правительства Москвы.

Награждая победителей и призёров градоначальник отметил, что в 2023 году конкурс был чрезвычайно сложным. Он подчеркнул, что Москва предъявляет особые требования, и чтобы соответствовать им «нужно работать над собой, любить свою профессию, постоянно идти к совершенствованию».

«Москва лучший город земли в первую очередь потому, что здесь живут такие замечательные люди, как вы. Хотел от имени москвичей поблагодарить вас за ваш труд, за ваши умения, за вашу любовь к профессии и Москве. Поздравляю с победой», – заключил мэр.

Ранее Собянин подписал распоряжение, согласно которому 14 многодетных семей получили почётный знак «Родительская слава города Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

