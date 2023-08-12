Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в столице

В юбилейном конкурсе «Планета Москва» подвели итоги по четырем номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса». Из более чем 1,7 тысячи профессиональных и любительских снимков лучшие отбирали эксперты Союза журналистов России, а жюри выбрало 80 финалистов и определило победителей.



Так, Владимир Гердо стал лучшим в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город»; Владимир Нащекин - в номинации «Городской пейзаж»; Василий Гурьянов занял первое место занял в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен», а Михаил Терещенко победил в номинации «Динамика мегаполиса».



По словам первого заместителя руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Евгении Костюченко, за лучшие снимки X юбилейного конкурса городской фотографии «Планета Москва» в проекте «Активный гражданин» проголосовали более 125 тыс. человек.



Авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов отмечены дипломами и памятными подарками на торжественной церемонии награждения победителей в парке «Зарядье».



Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, поздравляя конкурсантов, пожелал им «стать в десять раз успешней и в десять раз умножить достижения».





