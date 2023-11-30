Собянин наградил лауреатов конкурса «Московская реставрация»
Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина и вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы за лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация – 2023».
Он отметил, что выставка «ПРОреставрацию» будет интересна как специалистам отрасли, так и всем москвичам, которые ценят культуру. По словам Собянина, выставка собрала экспертов из России и еще 17 стран мира.
Мэр напомнил, что Москва реализует один из самых крупнейших в мире проектов реставрации. За последние годы, указал Собянин, было отреставрировано порядка двух тысяч объектов. Он подчеркнул, что работа по сохранению памятников культуры и архитектуры, а также исторических объектов города будет продолжена.
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