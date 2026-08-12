Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка
В столичном районе Коммунарка стартовало строительство современного ледового центра. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Объект возводят на улице Александры Монаховой, в непосредственной близости от жилых кварталов.
«На улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами начали строительство комплекса с двумя ледовыми аренами. Большая предназначена для соревнований, матчей и массового катания. Малая — для тренировок», — написал Собянин.
В здании комплекса разместятся раздевалки, в том числе с прямым выходом на лед, спортивные и тренировочные залы, медицинский пункт, специализированные помещения для заточки коньков и подгонки хоккейных клюшек.
Также предусмотрены зоны хранения и выдачи прокатного инвентаря, судейская комната и спортивный магазин. Рядом с будущей ареной уже завершено возведение административного здания со школой искусств и многофункционального центра, где организован наземный паркинг на 449 машино-мест для зрителей матчей и соревнований.
Параллельно в Даниловском районе столицы началось строительство нового образовательного комплекса на территории формирующегося жилого квартала вблизи транспортного хаба «ЗИЛ». Фасады здания переменной этажности выполнят в светлых тонах, внутри оборудуют творческие мастерские, технологические классы и два спортзала. Во дворе предусмотрены зоны отдыха, спортивные площадки, места для мероприятий и уютный амфитеатр. В составе комплекса откроется детский сад на 20 групп с музыкальными и физкультурными залами. Завершить работы планируется в 2028 году.
«Территория бывшей промзоны “ЗИЛ” превращается в один из самых современных районов Москвы — с комфортным жильем, транспортом, парками и набережными. Разумеется, мы не забываем про социальную инфраструктуру. Сейчас там идет строительство образовательного комплекса на 1475 мест. В него войдут школа на 975 мест и детский сад на 500 малышей», — уточнил Собянин.
В районе Выхино-Жулебино недавно сдан в эксплуатацию новый детский сад на 300 мест на Сормовской улице. Здание рассчитано на 12 групп и включает многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинские помещения и пищеблок.
«На каждом из трех этажей свой цвет отделки, а интерьеры украшают графические рисунки птиц. На территории детского сада оборудовали игровое пространство для групп и две спортивные площадки. Объект построили по Адресной инвестиционной программе столицы», — уточнил мэр Москвы.
Возведение социальных объектов в столице ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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