Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

В столичном районе Коммунарка стартовало строительство современного ледового центра. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Объект возводят на улице Александры Монаховой, в непосредственной близости от жилых кварталов.

«На улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами начали строительство комплекса с двумя ледовыми аренами. Большая предназначена для соревнований, матчей и массового катания. Малая — для тренировок», — написал Собянин.

В здании комплекса разместятся раздевалки, в том числе с прямым выходом на лед, спортивные и тренировочные залы, медицинский пункт, специализированные помещения для заточки коньков и подгонки хоккейных клюшек.

Также предусмотрены зоны хранения и выдачи прокатного инвентаря, судейская комната и спортивный магазин. Рядом с будущей ареной уже завершено возведение административного здания со школой искусств и многофункционального центра, где организован наземный паркинг на 449 машино-мест для зрителей матчей и соревнований.

Параллельно в Даниловском районе столицы началось строительство нового образовательного комплекса на территории формирующегося жилого квартала вблизи транспортного хаба «ЗИЛ». Фасады здания переменной этажности выполнят в светлых тонах, внутри оборудуют творческие мастерские, технологические классы и два спортзала. Во дворе предусмотрены зоны отдыха, спортивные площадки, места для мероприятий и уютный амфитеатр. В составе комплекса откроется детский сад на 20 групп с музыкальными и физкультурными залами. Завершить работы планируется в 2028 году.