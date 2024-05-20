Собянин: На ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

На ВДНХ в павильоне «Умный город» появилась экспозиция, которая посвящена истории цифровизации столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Более 30 экспонатов представлено на выставке, которая приурочена к 30-летию рунета. На ней граждане могут узнать, как развивалась цифровизация и менялась жизнь города, отметил Собянин.

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Большая часть экспозиции представляет собой интерактивную временную ленту, где можно посмотреть на первую версию портала mos.ru, поиграть на компьютере 1990-х годов и узнать, как зарождался проект «Активный гражданин».

Помимо ленты времени, на экспозиции расскажут москвичам как появилось первое российское онлайн-СМИ, социальные сети и другие сервисы. Мэр уточнил, что прогуляться по выставке можно как с экскурсионной группой, так и одному вместе с аудиогидом, а выставка будет интересна и детям, и взрослым.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ВДНХСобянин

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