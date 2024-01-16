Собянин: На юго-востоке Москвы по программе реновации построено 44 дома
Более 25 тысяч жителей Юго-Восточного административного округа столицы получили новое жилье в рамках программы реновации жилфонда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Только в 2023 году договоры на квартиры заключили свыше 9,6 тысяч жителей», – добавил он.
На данный момент в ЮВАО построили 44 новых дома. Еще 41 объект находится на этапе строительства.
Среди прочего в округе развивают социальную инфраструктуру. Проекты реализуются в том числе за счет частных инвесторов. Так, в округе появится шесть новых детских садов. Также запланировано строительство двух школ и спорткомплекса с двумя бассейнами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru