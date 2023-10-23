Собянин: На станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта.
Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.
По его словам, станция «Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, «Аэроэкспресс», Замоскворецкую и Кольцевую ветки, также отсюда отходят поезда дальнего следования.
«А на «Кутузовской» есть пересадка с МЦД-4 на МЦК и Филевскую линию», – написал Собянин.
Градоначальник добавил, что со станции МЦД-1 «Петровско-Разумовская» в будущем можно будет пересесть на МЦД-3, и одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий Московского метрополитена.
Кроме того, появится пересадка со станции МЦД-3 «Рижская» на МЦД-4, МЦД-2, а также на Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии подземки. А на станции МЦД-4 «Беговая» появится крупный транспортный узел, который объединит МЦМЦД-1 и МЦД-4, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что около станции метро «Рижская» будет построен вокзал высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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