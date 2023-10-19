Илон Маск восхитился одной станцией петербургского метрополитена

Пост в соцсети Х про станцию «Автово» опубликовали в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)», — гласит подпись публикации. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным, отмечает «Радиоточка НСН».

В 2011 году станцию метро «Автово» внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения, а спустя три года станцию признали одной из десяти самых красивых станций метро в мире по версии британского журнала The Guardian.

