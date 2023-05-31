Собянин: На станции «Корниловская» Троицкой линии метро приступили к отделке платформы

По его словам, под железной дорогой Казанского направления уже завершена проходка пересадки между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии метро.

Он отметил, что завершаются отделочные работы, а также установка инженерных систем и лифта во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ метро, через который пассажиры смогут зайти на станцию со стороны улиц Авиамоторная и Красноказарменная.

Градоначальник указал, что на пересадке между станциями «Авиамоторная» БКЛ и Калининской линии стартовал монтаж четырех эскалаторов, по которым пассажиры будут спускаться с БКЛ в подземный переход, ведущий к желтой ветке, а на станции «Физтех» салатовой ветки завершают монолитный конструктив северного вестибюля.

«На станции «Корниловская» Троицкой линии начали архитектурную отделку платформы. Строим подземный и наземный вестибюли. На базе этой станции планируем транспортно-пересадочный узел», - добавил мэр.

Ранее в Санкт-Петербурге отменили работу над проектом продления красной линии метро до Пулково, сообщают «Невские новости».