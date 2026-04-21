Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой смс о штрафах за парковку
Мошенники стали использовать схему обмана, в рамках которой массово рассылают СМС о штрафах за парковку. Об этом RT рассказал аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Святослав Макаров.
Он пояснил, что схема связана с сезоном начала дорожных работ и замены дорожных знаков. Граждане могут получить СМС о якобы парковке «в зоне действия временного запрещающего знака».
Эксперт отметил, что потенциальными жертвами аферистов, в первую очередь, являются «жители мегаполисов с интенсивным трафиком». В ложном СМС им приходит информация о «нарушении», а также сумма штрафа и ссылка для его оплаты.
«Ссылка... ведёт на фишинговый сайт... Если ввести там данные карты, деньги уйдут мошенникам, а реквизиты будут скомпрометированы», — указал Макаров.
Он также напомнил, что госорганы никогда не рассылают СМС о штрафах с ссылками на их оплату.
Ранее в компании F6 рассказали, что мошенники стали использовать для обмана россиян новую схему, в рамках которой представляются в Telegram соседями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
